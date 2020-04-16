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Konya Büyükşehir sokağa çıkma yasağı haftasında düzenleme çalışmaları yapacak

KONYA HABERLERİ  | 16.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştireceği düzenleme çalışmalarını sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları yapacak.Konya Büyükşehir Belediyesi, normal dönemde trafiğin yoğun olduğu bazı caddelerde, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları düzenleme çalışmaları yapacak.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ederken bu süreçte yapılması gereken fiziki çalışmaları da tedbirlere uygun şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir sokağa çıkma yasağı haftasında düzenleme çalışmaları yapacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştireceği düzenleme çalışmalarını sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları yapacak.
Konya Büyükşehir Belediyesi, normal dönemde trafiğin yoğun olduğu bazı caddelerde, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları düzenleme çalışmaları yapacak.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına ara vermeden devam ederken bu süreçte yapılması gereken fiziki çalışmaları da tedbirlere uygun şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Şehir trafiğinin rahatlatılmasına yönelik çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydeden Başkan Altay, normal dönemlerde trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki çalışmaları sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonları özel izinle gerçekleştireceklerini vurguladı. Başkan Altay, “Bu süreçte hemşehrilerimizin mümkün olduğunca evlerinde kalmaları sıkıntıları daha kolay atlamamızı sağlayacaktır. Konya şehir trafiğini rahatlatmak için daha önce belirlediğimiz ve 2020 çalışma takvimimizde yer alan çalışmaları sürdürürken; trafiğin yoğun seyrettiği bazı noktalardaki altyapı çalışmalarımızı sokağa çıkma yasağı ile şehrin sakinliğini de dikkate alarak hafta sonları yapacağız. Önümüzdeki hafta sonu Alaaddin Kap Caddesi Taşkınpaşa Sokak kavşağı, Elmalı Hamdi Caddesi Yeni İstanbul Caddesi Kavşağı ve Dr. Hulusi Baybal Caddesi Şefikcan Caddesi Kavşağında düzenleme çalışmaları gerçekleştireceğiz. Yaptığımız bu çalışmalarla şehir trafiğinin rahatlamasını amaçlıyoruz. Hemşehrilerimizden isteğimiz evde kalmaları. Hemşehrilerimiz evde kalsın, biz onların hizmetinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

Konya Büyükşehir sokağa çıkma yasağı haftasında düzenleme çalışmaları yapacak

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Selcuklu
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