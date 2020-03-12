Konya Büyükşehir’den Koronavirüs tedbirleri

Konya Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ve önlem amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları ile bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Koronavirüs’e (COVID-19) karşı Konya genelinde toplu yaşam merkezleri olan otogarlar, kültür merkezleri, belediye tesisleri, camiler ve toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını 33 ekiple sürdürürken; virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerini de yoğunlaştırdı. Her gün on binlerce kişinin kullandığı otobüsler ve tramvayları düzenli olarak dezenfekte eden Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait hizmet binaları, otogarlar, kültür merkezleri gibi birimlerde de dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

“Panik yok, birlikte mücadele edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Koronavirüs ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planı uyguladıklarını belirterek, kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerini, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemelerini isteyen Başkan Altay, “Panik yok, birlikte mücadele edeceğiz” dedi.