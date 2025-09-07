SPOR

Konya'da büyük hezimet! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan karşılaşmada büyük bir hezimet yaşanırken mücadelede kazanan 6-0'lık skorla konuk ekip İspanya oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya’yı konuk etti. Zorlu mücadelede Ay-yıldızlılar rakibine 6 golle mağlup olurken alınan bu skor moralleri bozdu.

E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, milli takım ikinci sırada yer alıyordu.

PERDE 6'DA AÇILDI

Konya da büyük hezimet! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ya 6-0 mağlup oldu 1

İspanya'nın golleri 6 ve 62'de Pedri ile gelirken, 22, 45+1 ve 62'de Pedri'den gelirken bir diğer golü 53'de Ferran Torres kaydetti.

KEREM DİREĞE TAKILDI

Konya da büyük hezimet! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ya 6-0 mağlup oldu 2

Karşılaşmanın 21. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinden şutu direkten döndü. Kerem için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.

GEÇEN SENENİN ŞAMPİYONU...

Konya da büyük hezimet! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya ya 6-0 mağlup oldu 3

İspanya, geçtiğimiz yıl Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olmuştu. Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı ise bu turda Hollanda’ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

