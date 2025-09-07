Konya'da büyük hezimet! A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya'ya 6-0 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya’yı konuk etti. Zorlu mücadelede Ay-yıldızlılar rakibine 6 golle mağlup olurken alınan bu skor moralleri bozdu.

E Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2, İspanya da Sofya'da Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Grupta ikinci maçlar öncesinde İspanya averajla lider durumda bulunurken, milli takım ikinci sırada yer alıyordu.

PERDE 6'DA AÇILDI

İspanya'nın golleri 6 ve 62'de Pedri ile gelirken, 22, 45+1 ve 62'de Pedri'den gelirken bir diğer golü 53'de Ferran Torres kaydetti.

KEREM DİREĞE TAKILDI

Karşılaşmanın 21. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinden şutu direkten döndü. Kerem için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.

GEÇEN SENENİN ŞAMPİYONU...

İspanya, geçtiğimiz yıl Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda finalde İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek şampiyon olmuştu. Çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı ise bu turda Hollanda’ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.