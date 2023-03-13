Konya'da tepki gören Selin Ciğerci'ye eski eşi Gökhan Çıra'dan destek: ''Yapılan şerefsizliktir'

Kendi adını verdiği güzellik merkezleri olan Selin Ciğerci, bayilik verdiği Konya şubesinin açılışı için şehre gitti. Haberi sosyal medya hesabından duyurduktan sonra tepki çeken Ciğerci, merkezinin önüne gelen bir grup tarafından protesto edilince polis müdahalesi gerekli oldu ve olay büyüdü.

Güzellik merkezinin önüne gelen kalabalık grup, "Konya'dan defol" diyerek bağırmaya başladı. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Ciğerci'ye ünlü isimlerden destekler gelmeye başladı.

Selin Ciğerci'ye destek veren isimlerden biri de iki kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra oldu. Çıra Instagram sayfası üzerinden paylaşımda adeta ateş püskürdü.

'KARAKTERSİZLİK VE ŞEREFSİZLİKTİR'

Çıra; "Böyle bir şeyi hiç kimsenin, hiçbir şehrin ne bu sözleri söylemeye hakkı nede de bu denli hareketler yapmaya hakkı vardır. Bu yapılan tamamen karaktersizlik ve şerefsizliktir. Bunu savunan da benim gözde bizim gözümüzde aynı olmak zorundadır. O şehrin insanları oradan ekmek yiyecek bunu düşünmeden gerçi düşünmeye akılları olsa böyle bir şey yapmaz, yapamazlar. Tek diyeceğim yazıklar olsun" dedi.



