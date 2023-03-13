MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Konya'da tepki gören Selin Ciğerci'ye eski eşi Gökhan Çıra'dan destek: ''Yapılan şerefsizliktir'

Konya'da tepki gören Selin Ciğerci'ye eski eşi Gökhan Çıra'dan destek: ''Yapılan şerefsizliktir'

13.03.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzellik merkezinin açılışı için gittiği Konya'da "Konya'dan defol, seni burada istemiyoruz" sloganlarıyla tepki gören Selin Ciğerci'ye 2 kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra'dan destek geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden sitem dolu bir paylaşım yapan Çıra, ''Bu yapılan tamamen karaktersizlik ve şerefsizliktir.'' sözleri ile sert çıktı.

Konya'da tepki gören Selin Ciğerci'ye eski eşi Gökhan Çıra'dan destek: ''Yapılan şerefsizliktir'

Kendi adını verdiği güzellik merkezleri olan Selin Ciğerci, bayilik verdiği Konya şubesinin açılışı için şehre gitti. Haberi sosyal medya hesabından duyurduktan sonra tepki çeken Ciğerci, merkezinin önüne gelen bir grup tarafından protesto edilince polis müdahalesi gerekli oldu ve olay büyüdü.

Güzellik merkezinin önüne gelen kalabalık grup, "Konya'dan defol" diyerek bağırmaya başladı. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından Ciğerci'ye ünlü isimlerden destekler gelmeye başladı.

Selin Ciğerci'ye destek veren isimlerden biri de iki kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra oldu. Çıra Instagram sayfası üzerinden paylaşımda adeta ateş püskürdü.

'KARAKTERSİZLİK VE ŞEREFSİZLİKTİR'

Çıra; "Böyle bir şeyi hiç kimsenin, hiçbir şehrin ne bu sözleri söylemeye hakkı nede de bu denli hareketler yapmaya hakkı vardır. Bu yapılan tamamen karaktersizlik ve şerefsizliktir. Bunu savunan da benim gözde bizim gözümüzde aynı olmak zorundadır. O şehrin insanları oradan ekmek yiyecek bunu düşünmeden gerçi düşünmeye akılları olsa böyle bir şey yapmaz, yapamazlar. Tek diyeceğim yazıklar olsun" dedi.

Gökhan Çıra

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yine sınırları zorladı! İç çamaşırsız tarzıyla büyülediYine sınırları zorladı! İç çamaşırsız tarzıyla büyüledi
Dünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla mest ettiDünyanın en güzel kızı dekolteli pozuyla mest etti
İtalyan spor spikeri dekoltesiyle mest ettiİtalyan spor spikeri dekoltesiyle mest etti
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci sosyal medya

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

Öz kızını öldürüp televizyona çıkmıştı! İğrenç gerçekler ortaya çıktı

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu!

İttifak görüşmesinde AK Parti'nin yanıtını açıkladı, '6284' sözleri gündem oldu!

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

CHP'nin 'Muharrem İnce' sözleri çok konuşulacak!

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu! Arkasına bir bakan bir daha baktı

Oscar'a derin dekolteler damga vurdu! Arkasına bir bakan bir daha baktı

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

Asgari ücret için ‘brüt’ hazırlığı: 11.759 liraya yükselecek!

'Pes' dedirten itiraf

'Pes' dedirten itiraf

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Gardırobunuzu yenilemenin şimdi tam zamanı! Moda ürünlerinde %50'ye varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.