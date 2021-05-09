YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Emniyetinden polis annelere duygulandıran sürpriz

Konya Emniyetinden polis annelere duygulandıran sürpriz

09.05.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seminer için müdürlüğe davet edilen polis anneler, mesleki eğitim içerikli videoyu izledikleri sırada kendi çocuklarının görüntülerini görünce oldukça şaşırdı

Konya Emniyet Müdürlüğü, teşkilatta görev yapan anne polislere sürpriz yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal hesaplarından paylaşılan video, "Seminer için müdürlüğümüze davet edilen polis annelerimize unutamayacakları bir sürpriz hazırladık." notuyla başladı.

Seminer salonunda mesleki video izlemeye başlayan polis anneler, bir süre sonra kendi çocuklarının görüntülerini görünce oldukça şaşırdı. Kutlama mesajlarının ardından çocuklar, seminer salonuna gelerek annelerine sarıldı.

Konya Polis Eşleri Derneği Başkanı Gökşen Aydın'ın kızı ve torunu da onun Anneler Günü'nü kutladı.

Video ile "Onlar bir gün değil hayatları boyunca umudun, şefkatin, merhametin, gücün ve kararlılığın adı oldular. Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak bu Anneler Günü'nde Konya Polis Eşleri Derneği Başkanımız Sayın Gökşen Aydın hanımefendi ve polis annelerimize, onların en kıymetlileri, çocukları ile birlikte küçük bir sürpriz hazırladık. Bu vesile ile başta aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakar anneleri olmak üzere, tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." notu paylaşıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı! İsrail polisi, sabah namazı sonrası cemaate saldırdı!
Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındıKonya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
polis

Konya Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
04:03
Sabah
05:39
Öğle
12:52
İkindi
16:40
Akşam
19:54
Yatsı
21:23

Konya Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Saray Eczanesi
Karatay
Akif Duman Eczanesi
Selcuklu
Müge Eczanesi
Selcuklu
Oğlakçı Eczanesi
Selcuklu
Tuncel Eczanesi
Selcuklu
Ulukapı Eczanesi
Selcuklu
Yeni Karaağa Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.