Konya Emniyetinden sıkı denetim

Konya Emniyet Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ikinci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının herhangi bir aksaklığa meydan vermeden uygulanması ve kentin giriş çıkışlarında sıkı denetimlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla Konya’da meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı. Daha önce uygulanmaya başlayan Konya’ya giriş çıkış yasağı da devam ediyor. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise hem kent merkezi hem de şehrin giriş çıkışlarında çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için şehrin dört bir yanında görev alarak denetim yapıyor. Trafiğe çıkan araçlar tek tek durdurularak kısıtlama kapsamında olup olmadıkları ve araçta bulunanlarla ilgili kontroller gerçekleştiriliyor. İzin kapsamında olanlar gönderilirken, kısıtlamaya uymayanlarla ilgili gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Polis ekipleri drone ile havadan denetimler de yapıyor.

Kentin giriş çıkış noktaları da 24 saat kontrol altında tutuluyor. Konya-Ankara, Aksaray, Adana, Karaman, Antalya, Isparta, İstanbul karayollarında oluşturulan kontrol noktalarındaki polis ekipleri bütün araçları sıkı denetimden geçiriyor.

