Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Konya'da, sokakların sakin olduğu gözlendi.

Kentin işlek yerlerinden Zafer, Mevlana Meydanı ile Alaaddin Bulvarı'nda kısıtlama kapsamı dışındakilerle toplu taşıma araçları trafiğe çıktı.

Karaman'da da işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Ulu Cami çevresiyle Ankara ve Kafeler caddeleri boş kaldı.

Afyonkarahisar'ın işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Uzunçarşı ve Kurtuluş Caddesi, boş kaldı.

Polis ekipleri, kentte uygulama noktalarında araçları durdurarak, izin belgelerini kontrol etti.

Vatandaşların evlerinin yakınlarındaki market, fırın ve manavlara giderek alışveriş yaptığı görüldü.

