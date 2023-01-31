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Konya merkezli 20 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 10'u tutuklandı

31.01.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örgüt üyelerinin, 1 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yaptıkları, 500'ün üzerinde kişiyi de mağdur ettikleri tespit edildi

Konya'da bir operatör şirketinin mobil uygulamasına sızıp, kargoya verilen siparişlerin teslim alma kodlarına ulaşarak vatandaşları dolandırdığı öne sürülen 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 28 Ocak'ta Konya merkezli 5 ilde düzenlenen "Richie Rich" operasyonunda yakalanan "R.R." kod adlı örgüt elebaşının, alınan ifadeler doğrultusunda başka bir yöntemle daha vatandaşları dolandırdığını tespit etti.

Polis, örgüt üyelerinin bir operatör şirketine ait mobil uygulamaya sızıp, vatandaşların verdiği kargo siparişlerinin teslim alma kodlarını ele geçirerek 1 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yaptıklarını, 500'ün üzerinde kişiyi de mağdur ettiklerini belirledi.

Bunun üzerine, "Richie Rich" adı verilen operasyonun ikinci ayağı olan "Kar-Tel" operasyonu için harekete geçen ekipler, Konya merkezli 20 ilde belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, 16 cep telefonu, 2 laptop, 15 kredi kartı, 30 SIM kart, bir sahte kimlik, bir ruhsatsız silah ve çalıntı 3 cep telefonu ele geçirildi.

KARGO ŞİRKETİNİN TAKİP SİSTEMİNE DE SIZMIŞLAR

Zanlıların, maddi değeri yüksek olan ürünleri almak için kargo görevlilerinin güvenini kazanıp ürünün içeriğini öğrenmeye çalıştıkları, nereye gittiğini öğrenmek için ise kargo şirketinin takip sistemine sızdıkları öğrenildi.

Ardından, kargonun iletileceği adrese sahibinden önce giderek, ürün teslim koduyla siparişi teslim alan çete üyelerinin, bu ürünleri sosyal medya platformlarında oluşturdukları sahte hesaplar üzerinden veya e-ticaret sitelerinden sattıkları belirlendi.

Örgüt elebaşının yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı, zanlıların polise yakalanmamak için bazı devlet başkanlarının adlarını kod isim olarak kullandıkları bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, aralarında 3 kargo şirketi çalışanının da bulunduğu 13 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 10'u çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya merkezli 5 ilde, gönderdikleri sahte mesajlar aracılığıyla kişisel verilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonun ilk aşamasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı.

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