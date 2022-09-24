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Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

24.09.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Konya merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında tespit edilen 8 zanlıya yönelik Konya merkezli, Kahramanmaraş, Ankara, Bursa ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, sözde yönetici konumunda olan 5 şüpheli yakalandı, 3 zanlının ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, etkin pişmanlıktan yararlanarak çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin verdiği bilgi doğrultusunda bugüne kadar gizlenen örgüt üyeleriyle ilgili başlatılan çalışma sürüyor.

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fetö Konya operasyon

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