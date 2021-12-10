Konya merkezli 9 ilde "siber dolandırıcılık" operasyonunda yakalanan 18 zanlı adliyede

Konya merkezli 9 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri tespit edilerek, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği "hayalet operasyonu" ile yakalanan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Jandarma ekipleri, 2'si kadın 18 zanlıyı Kulu Adliyesine sevk etti.

Adliye çevresinde alınan geniş güvenlik önlemlerine, jandarma komando birlikleri de destek verdi.

Zanlıların, sosyal medya hesaplarını ele geçirdikleri vatandaşların arkadaş listelerindeki kişilere yüksek kazanç vadederek para istedikleri, aldıkları kimlik bilgileriyle bu kişileri tehdit ederek şantajda bulundukları ve toplamda 5 milyon lira haksız kazanç sağladıkları öğrenildi.

- Olay

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Aralık'ta "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri öne sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 18'ini yakalamıştı.

