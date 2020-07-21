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Konya merkezli FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

KONYA HABERLERİ  | 21.07.2020 11:10 | Son Güncelleme

Konya merkezli FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Konya merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 14 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla, eğitim aldıkları polis akademilerinden ilişiği kesilen 14 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Konya merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerden 6'sı gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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