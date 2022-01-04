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Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

04.01.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılamasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün mahrem yapılanmasında görev aldıkları ve yazılımcı oldukları öne sürülen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda, zanlılardan 3'ünü gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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fetö Gözaltı Konya

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