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Konya SMMM Odasından Vali Vahdettin Özkan’a ziyaret

KONYA HABERLERİ  | 08.07.2020 10:57 | Son Güncelleme

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal ve beraberindeki heyet Konya Valisi Vahdettin Özkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri Abdulkadir Çetin, Konya Valisi Vahdettin Özkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Konya SMMM Odasından Vali Vahdettin Özkan’a ziyaret

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) Odası Başkanı Abdil Erdal ve beraberindeki heyet Konya Valisi Vahdettin Özkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, Başkan Yardımcısı Celal Emiroğlu ve Oda Sekreteri Abdulkadir Çetin, Konya Valisi Vahdettin Özkan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Vali Özkan’a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Erdal, "Valimizin önderliğinde Konya, var olan başarısını daha iyi noktalara getirerek örnek şehirlerarasında gösterilmeye devam edecektir. Bu kapsamda bizlerde üzerimize düşen görevleri yapmaya hazırız. Valimize yeni görevinde başarılar diler, hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu.
Vali Özkan ise ziyaretten dolayı Başkan Abdil Erdal’a teşekkür etti.

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