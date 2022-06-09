Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 6,701-7,206 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday7,1007,293
Ekmeklik kırmızı sert buğday6,7017,206
Ekmeklik beyaz sert buğday6,7517,012
Kırmızı diğer ekmeklik buğday6,4216,754
Beyaz diğer ekmeklik buğday6,6736,862
DİĞER HUBUBATLAR
Arpalar6,2016,401
Mısır6,1846,360Kuru fasulye19,00119,001
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