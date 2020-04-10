Konya Valisi Toprak'tan hastanelerdeki yoğunluk oranına ilişkin açıklama:

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, şehirdeki hastanelerin yoğun bakım servislerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) bağlı yoğunluğun yüzde 10 seviyesinde olduğunu belirterek, "Toplam doluluksa yüzde 40-50 civarında. Şu anda gayet güzel bir şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

Toprak, Kovid-19'la mücadele kapsamında Mevlana Meydanı'nda trafik denetimine katıldı.

Sürücüleri ve yolcuları Kovid-19'a karşı dikkatli olmaları, temastan uzak durmaları ve maske kullanmaları konusunda uyaran Toprak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kendisine eşlik eden İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile ekibini tebrik etti.

Polis memurlarına çikolata dağıtarak Kovid-19'la mücadelede gösterdikleri emekleri dolayısıyla teşekkür eden Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emniyet teşkilatının ülkenin verdiği her mücadelede en ön safta yer aldığını söyledi.

Türk Polis Teşkilatıyla gurur duyduğunu kaydeden Toprak, "İlimizde polislerin olmadığını düşünelim, ne kadar iyi niyetli olursak olalım kaos olur, anarşi olur. Herkes böyle kendini güvende hissediyorsa, gece sokaklarda gezebiliyorsa, dükkanlarımız huzur içerisinde ticaretini yapabiliyorsa, turizm alanlarımızı dünyanın her yerinden ziyaretçiler gezebiliyorsa bu, güvenlik güçlerimizin, polis teşkilatımızın sayesindedir." ifadesini kullandı.