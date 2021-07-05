YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya Valisi Vahdettin Özkan: "Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılama faaliyeti gerçekleştirmek"

Konya Valisi Vahdettin Özkan: "Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılama faaliyeti gerçekleştirmek"

05.07.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya Valisi Vahdettin Özkan: "Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılama faaliyeti gerçekleştirmek"

Konya Valisi Vahdettin Özkan, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin, "Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılama faaliyeti gerçekleştirmek." dedi.

Özkan, kaymakamlar ile video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında ilçelerde yürütülen aşılama faaliyetlerini değerlendirdi.

Toplantıya salgına karşı verdikleri mücadeleden dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek başlayan Özkan, sağlık camiasının, hem tıbbi ayak hem önleyici tedbirler hem daha sonraki süreçlerde rehabilitasyon faaliyetlerinde dünyaya örnek bir çalışma ortaya koyduklarını belirtti.

- "Sağlık personelimiz gerekirse ev ev gezerek aşıya erişimi kolaylaştıracak"

Özkan, aşılama faaliyetleri sonucunda salgından kurtulma temennisinde bulunarak şunları kaydetti:

"Hedefimiz, kaymakamlarımızın organizasyonunda, ilçe sağlık müdürlükleri aracılığıyla, ilçelerimizde bütün ailelere tek tek ulaşarak aşılama oranlarını daha yüksek seviyelere çıkarmaktır. Aile hekimleri her aileye ulaşma yönünde altyapı oluşturarak vatandaşlarımızı aşılamaya yönlendirecektir. Sağlık personelimiz gerekirse ev ev gezerek aşıya erişimi kolaylaştıracak, aşılama oranlarının artırılması sağlanacak. Hedefimiz kısa zamanda yüzde yüze yakın aşılma faaliyeti gerçekleştirmek."

Aşılama faaliyetleri, aşıya erişim ve aşıya olan talebin artırılması yönünde yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği toplantıda Vali Özkan, aşıya talebin eksiksiz karşılanması için eylem planı hazırlanması yönünde kaymakamlara talimatlar verdi.

Özkan'ın başkanlığındaki toplantıya kaymakamlarla Vali Yardımcıları Mehmet Aydın ve Hacı İbrahim Türkoğlu, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Çiftçi ve ilçe sağlık müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Denizli uçağında hostese sürpriz evlilik teklifiİstanbul Denizli uçağında hostese sürpriz evlilik teklifi
PARTNERÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif ettiÜnlü programda ilk! Mehmet Yalçınkaya teklif etti
Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüKonyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
Konya Aşı

Konya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:27
Öğle
13:00
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:02

Konya Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazartesi

Yağmur Eczanesi
Karatay
Buhara Eczanesi
Selcuklu
Burcu Eczanesi
Selcuklu
Emre Eczanesi
Selcuklu
Hicret Eczanesi
Selcuklu
Selçuklu Hayat Eczanesi
Selcuklu
Yeni Beyşehir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi cami avlusunda öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Eskişehir'de boşandığı eşini tüfekle yaralayan şüpheli intihar etti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kılıçdaroğlu'ndan vefat eden şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın ailesine taziye ziyareti

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.