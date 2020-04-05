Konya ZMO Başkanı Akbulut: “Üretim planlaması acil ve bu gün için şart olan ilk plan olmalıdır”

Konya Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Murat Akbulut, "Dünyada üç aydır etkisini gösteren ve bir aydır ciddiye alınarak tedbirler ve önlemler alınmaya çalışılan Korana virüs vakası adeta dünyayı kilitledi ve insanlığı aciz ve çaresiz bıraktı. Ülkeler kendi ihtiyaçlarını ve olası senaryoları göz önüne alarak dış satımlarında kısıtlamaya giderek ya da tümden uygulaya koymaya başladılar. Bu olay ‘Gıda Milliyetçiliğini de gündeme getirmiştir” dedi.

“Devletimizin aldığı kararları destekliyor ve uyguluyoruz”

Herkesin evinin önünü süpürdüğü taktirde mahallenin temizleneceğini ifade eden Başkan Akbulut, “Biz de hastalık anlamında ahkam kesecek değiliz. Devletimizin aldığı kararları destekliyor ve uyguluyoruz. Bilim insanlarının çalışmalarına güveniyor ve bir an önce insanlığa ışık tutacak çalışmaların sonuç vermesini bekliyoruz. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasının tarım ayağına yön vermek ve tarımda kendi kendine yetebilmek için çözümler oluşturmak, katkı vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım Orman Bakanlığının gelişmeleri yakından takip ederek, Sağlık Bakanlığı gibi bilim kurulunu kurduğunu ifade eden Akbulut, “Ne acıdır ki 7 Veteriner Hekim, 1 Gıda Mühendisi, 1 hekimden oluşan bir Bilim kurulunun kurulması ve en az 7 üyenin Ziraat Mühendisi olması gerekirken, bir üyenin bile konunun asıl muhatabı Ziraat Mühendisi olmayışı Bakanlığın konuya ilgisi ve hassasiyetini tartışılır hale getirmiştir. Toprak, su, bitkisel üretim, hayvansal üretim, tarımsal ekonomi, işletme ve iktisat alanlarından konu uzmanlarının da kurulda yer alması sürdürülebilir tarımsal üretim açısından gereklidir. Açıkça belirtmek isterim ki; bilim kurulu üyelerinin seçimi tarım camiasının ümidini kırmıştır” şeklinde konuştu.

“Tarımda kendi kendine yeterlilik” ile “yerli ve milli üretim” kavramlarının bir slogan olmadığını söyleyen Başkan Akbulut, gelecek adına zorunlu bir bakış olduğunu Ziraat Mühendisleri olarak bildiklerini kaydetti.