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Konyaaltı Belediyesi’nden Cuma namazı önlemleri

ANTALYA HABERLERİ  | 29.05.2020 17:44 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediyesi, 74 gün sonra cuma namazı ile yeniden ibadete açılan cami avluları ve namaz kılınan pazar yerlerinde vatandaşlara maske ve üzerinde namaz kılınması için tek kullanımlık karton dağıttı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete ara verilen camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile tekrar ibadete açıldı.

Konyaaltı Belediyesi, 74 gün sonra cuma namazı ile yeniden ibadete açılan cami avluları ve namaz kılınan pazar yerlerinde vatandaşlara maske ve üzerinde namaz kılınması için tek kullanımlık karton dağıttı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ibadete ara verilen camiler, 74 gün sonra cuma namazı ile tekrar ibadete açıldı. Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Kaymakamlığı ve İlçe Müftülüğü işbirliği ile gerekli cuma namazı kılınacak alanlar vatandaşlar için hazırlandı. Konyaaltı Belediyesi ekipleri, ibadet yapılacak alanları bir gün öncesi ve namaza saatler kala olmak üzere iki kez dezenfekte etti. Kapalı pazar yerlerinde sosyal mesafe alanları oluşturuldu. Belediye görevlileri vatandaşlara üzerinde namaz kılabilecekleri tek kullanımlık kartonlar dağıttı. Cemaat, ateşi ölçülerek namaz kılınacak alana alınırken, herkese maske dağıtıldı.

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