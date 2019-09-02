Konyaaltı Sahili'nden onlarca plastik şişe ve battaniye çıkartıldı

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve öğrencisi Mehmet Alagöz, sahilde yüzenlerin meraklı bakışları altında Konyaaltı Sahili'nde denize tüplü dalış yaptı. 10 dakika sonra denizden çıkan ikili, ellerinden onlarca plastik şişe ve bir battaniyeyle döndü. Prof. Dr. Gökoğlu'nun ve öğrencisinin denizi temizlediğini anlayan sahildekiler, alkışlarla kutladı.

'BİNLERCE PLASTİK ŞİŞE YER ALIYOR'



İnsanların denizi nasıl kirlettiğini göstermek için daldıklarını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, çıkardıkları plastik şişelerin önemli bölümünün balık tutmak için kullanıldığını, daha sonra da denize atıldığını kaydetti. Konyaaltı Sahili'nde denizde binlerce plastik madde yer aldığını dile getiren Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Plastik kirliliğinin hangi boyuta vardığını denize girenlere göstermek için şişeleri topladık. Bir de uyuşturucu kullanıcıların kullandığı plastik şişeleri denizin altında çokça görüyoruz. Bu bizi daha da üzüyor" dedi.

22 METRE AÇIKTA BATTANİYE

Konyaaltı'nın dünyanın en güzel plajlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizdeki battaniyeyi kıyıdan 22 metre uzakta bulduklarını, kıyıdan denize gelme imkanının çok düşük olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gökoğlu, "Büyük bir plastik kirliliği var. Sahil tamamen bunlarla dolu, üzücü bir görüntü var aşağıda. Bu manzara Antalya'ya yakışmıyor. Plastiklerin geçmişten gelen parçalanmaları da söz konusu. Plastikler deniz canlılarına da sirayet ediyor. Deniz canlılarını tükettiğimizde bu plastikleri de yemiş oluyoruz" diye konuştu.

TEMİZLEMEK DEĞİL, KİRLETMEMEK ÇÖZÜM



Mehmet Alagöz de denizi bu plastiklerden arındırmanın mümkün olmadığını söyledi. Dalgıçların bu şekilde denizi temizlemesinin yeterli olmayacağını belirten Alagöz, "Önemli olan denizi temizlemek değil kirletmemek. Asıl kirletmediğimizde temizlemiş olacağız. Çünkü en kolay temizlik, kirletmemektir" dedi.

Kaynak: DHA



