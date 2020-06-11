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Konyaaltı’nda kitaplar çocuklara ulaştı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.06.2020 13:35 | Son Güncelleme

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi döneminde “Evde Yapacak Çok Şey Var” kampanyasıyla ilçe genelinde 8-12 yaş arası çocuklara yönelik çok sayıda kitap dağıttıklarını söyledi.Türkiye genelinde pandemi döneminde ‘evde kal’ çağrısıyla başlatılan kampanya olumlu yanıt buldu.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, pandemi döneminde “Evde Yapacak Çok Şey Var” kampanyasıyla ilçe genelinde 8-12 yaş arası çocuklara yönelik çok sayıda kitap dağıttıklarını söyledi.
Türkiye genelinde pandemi döneminde ‘evde kal’ çağrısıyla başlatılan kampanya olumlu yanıt buldu. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de kampanyaya ‘Evde geçirilen bu süre de kitap okuyalım’ çağrısıyla katkı sundu. Esen’in çağrısına duyarlı yayınevi sahipleri ve yazarlar da destek vererek kitap bağışında bulundu. Sosyal medya hesaplarından belediyeye kitap talebinde bulunan çok sayıda vatandaşa belediye görevlileri kitaplarını ulaştırdı. Belediyeye bağışlanan çocuk kitapları da minik okuyuculara teslim edildi.
Olumsuz pandemi günlerini, kitap okuma alışkanlığı açısından olumlu bir döneme dönüştürmek istediklerini belirten Esen, “Uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması altında olan çocuklarımız, artık büyük bir ölçüde özgürler. Ebeveynlerinin gözetiminde sokağa çıkabilen çocuklarımız, park bahçelerde gönüllerince koşup oynayabiliyor. Bu zamanların dışında çocuklarımız kitap okumaya devam etmeli. Yaz aylarında çocuklarımız bol bol kitap okusun diye 8-12 yaş grubu çocuklarımıza mahalle mahalle, sokak sokak gezerek kitapları adreslerine ulaştırdık. Tamamlanan kampanyamız sonrası çocuklardan gelen teşekkür mesajları bizi çok mutlu etti” dedi.
Konyaaltı’nda yaşayanların kampanyaya büyük destek verdiğini kaydeden Esen, kitaplarını alanların mutluluklarını sosyal medya üzerinden paylaştığını aktardı. Esen, “Konyaaltı’nda çocukların mutluluğu her şeyin üstünde” ifadelerinde bulundu.

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