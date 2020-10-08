Konyaaltı’nda yanan 6 ev baştan sona yenilendi

Konyaaltı Belediyesi, yangın nedeniyle evi yanan 6 vatandaşının yaralarını sardı. Konyaaltı, son olarak ise tüp patlaması sonucu vücudunun büyük bir bölümü yanan ve evi kullanılamaz hale gelen İsmail Mansız’a yardım eli uzattı.

Konyaaltı Belediyesi, bu yıl içinde farklı nedenlerle çıkan yangınlar sonrası evi kullanılamaz hale gelen 6 vatandaşa yardım etti. Kimisinin evi yeniden inşa edilirken kimisinin de eşyaları yenilendi. Konyaaltı Belediyesi’nin yardım eli uzattığı son isim ise İsmail Mansız oldu. Geçen ay Öğretmenevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda tüp patlaması sonucu evi yanan Mansız’a yardımına koşan Konyaaltı Belediyesi, Mansız’ın mağduriyetini giderdi.

37 gün hastanede kaldı

Yaşadığı korkunç olayda vücudunun büyük bir bölümünün yandığını dile getiren İsmail Mansız, bir dizi ameliyat geçirdiğini ve bunun neticesinde 37 gün hastanede yattığını söyledi. Eve geri döndüğünde ise yangının evde oluşturduğu tahribatı daha iyi görebildiğini ifade eden İsmail Mansız, çaresiz kaldığı o anda Konyaaltı Belediyesi’nin kendisine yardım eli uzattığını kaydetti.