Konyaaltı’ndan hayvan yetiştiricilerine aşı, ilaçlama ve otomatik yemlik desteği

Konyaaltı Belediyesi, ilçede sayıları 200’ü bulan ve toplamda 22 bin küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilere destek veriyor.

Konyaaltı’nda daha önce köy statüsünde yer alan mahallelerdeki hayvan yetiştiricilerini ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve ekibi, eksikleri ve talepleri tespit ettikten sonra çalışmalara başladı. Göçerler olarak bilinen hayvan yetiştiricilerine yönelik bir dizi projeyi hayata geçiren Konyaaltı Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ücretsiz uyguladığı programlı aşı ve küpelerin ücretli hale getirilmesi üreticiye büyük bir yük olduğu tespitinin ardından Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında programlı aşı ve küpelerin ücretleri Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılandı. Başkan Esen, destek amacıyla ücretlerin belediye tarafından karşılanmaya devam edeceğini aktardı.

Üreticiye otomatik yemlik

Mera Islah Projesi hazırladıklarını kaydeden Başkan Semih Esen, proje kapsamında zoonoz ve paraziter hastalıkların önlenmesi için iki adet mobil parazit banyoluğu satın aldıklarını aktararak, ilçedeki bütün hayvanların ilaçlanmasını sağladıklarını söyledi. Yaylalarda hayvanların su ihtiyacının karşılanması için üç ayrı bölgeye su deposu ve suluk yaptıklarını belirten Esen, yem kaybının azaltmak ve daha iyi beslenme sağlaması amacıyla 50 adet otomatik yemliği üreticiye dağıttıklarını kaydetti. Hayvanlar için gölgelik yapacaklarını vurgulayan Esen, mobil jeneratör alınması ve damızlık hayvan temini noktasında üreticiye destek olacaklarına dikkat çekti.