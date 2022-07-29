YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da 10 ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Konya'da 10 ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

29.07.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 10 ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Konya'da 10 ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Konya'da, bulundukları araçta 10 ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına rağmen kaçan araç, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Konya'da 10 ruhsatsız tabancayla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldüKonya'da silah fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandıSinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yüz Yüze 100 Gün" programında konuştu:AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yüz Yüze 100 Gün" programında konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Konya tabanca

Konya Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:44
Öğle
13:02
İkindi
16:52
Akşam
20:10
Yatsı
21:41
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bikinili paylaşımı olay oldu! Makyajsız tamamen doğal...

Bikinili paylaşımı olay oldu! Makyajsız tamamen doğal...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.