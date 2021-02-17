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Konya’da 11 ilçede yüz yüze eğitime kar engeli

17.02.2021 23:45 | Son Güncelleme:
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Konya’da kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma sebebiyle 8 ilçede 18 Şubat 2021 Perşembe, 3 ilçede ise Perşembe-Cuma günleri yüz yüze eğitime ara verildi.Konya’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 8 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün, 3 ilçede ise 2 gün ara verildi.

Konya’da kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma sebebiyle 8 ilçede 18 Şubat 2021 Perşembe, 3 ilçede ise Perşembe-Cuma günleri yüz yüze eğitime ara verildi.
Konya’da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 8 ilçede yüz yüze eğitime 1 gün, 3 ilçede ise 2 gün ara verildi. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 18 Şubat Perşembe günü Bozkır, Çeltik, Hadim, Emirgazi, Halkapınar, Güneysınır, Doğanhisar ve Karapınar ilçelerinde 1 gün, Taşkent, Derbent ve Seydişehir ilçelerinde ise 2 gün yüz yüze eğitime ara verildi. Eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla yapılacağı belirtildi.

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Konya Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Ebru Eseroğlu Eczanesi
Karatay
Tercan Eczanesi
Karatay
Cansu Eczanesi
Selcuklu
Esra Ünal Eczanesi
Selcuklu
Mermer Eczanesi
Selcuklu
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Saygılı Eczanesi
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