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Konya’da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

11.11.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya polisinin kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya’da 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Horuzluhan sanayi bölgesinde bir iş yerinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenledi.

Polis ekiplerince akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı tespit edilen iş yerinde yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilerek el konuldu. Olayla ilgili gözaltına alınana 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt kaçakçılık

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