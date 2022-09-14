Konya'da 33 çalıntı bisiklet ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

Konya'da çalıntı 33 bisiklet ve çeşitli malzemeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sahibiata Mahallesi'nde ikinci el eşyaların satıldığı bir iş yeri ile depoda çok sayıda bisiklet, elektrikli bisiklet ve çalıntı malzemenin satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreslerde yapılan aramada, çalıntı olduğu belirlenen 33 bisiklet, bir elektrikli bisiklet, akü, adaptör, elektronik eşya, elektrikli testere ve deterjan ele geçirildi.

İş yeri sahibi ve hırsızlık olaylarıyla ilgili olduğu düşünülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çalıntı malzemelerin sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

