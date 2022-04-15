Konya'da 4 bin 559 gümrük kaçağı ilaç ele geçirildi

Konya'da bir iş yerinde yapılan aramada, 4 bin 559 gümrük kaçağı tıbbi ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı ilaçların satıldığı ihbarını aldı.

Belirlenen iş yerine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 4 bin 559 gümrük kaçağı ilaç bulundu.

İlaçların ticaretini yaptığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

