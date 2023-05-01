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Konya'da 4 milyon 950 bin kaçak makaron ele geçirildi

01.05.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, 4 milyon 950 bin sahte bandrollü makaronun yakalandığı operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yaptığı saha çalışmaları sonucu şehir dışından bir tır dolusu kaçak ve sahte bandrollü makaronun Konya'da bir depoya getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

Yapılan takip sonrası bir tır dolusu kaçak makaron, Karatay ilçesi Atiker Sanayi Sitesi'ndeki bir depoya indirildiği sırada polisin operasyonuyla ele geçirildi.

KOM ekiplerinin yaptığı incelemede koliler halindeki makaronların sahte bandrollü olduğu ve operasyonun yapıldığı adresten Konya geneline dağıtılacağı belirlendi.

Tır ve depodaki 4 milyon 950 bin makarona el konuldu, 1 kişi gözaltına alındı.

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makaron sahte

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