Konya'da 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Konya'da 8 ayrı suçtan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince metruk binada yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme" gibi 8 ayrı suçtan aranan ve 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Şükrü D'nin (20) yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturmada, Şükrü D'nin Ereğli ilçesinde yaşayan ailesiyle görüşmediği belirlendi.

Araştırmayı genişleten ekipler, Şükrü D'nin merkez Karatay ilçesindeki bazı mahallerde gece saatlerinde gezdiği bilgisine ulaştı.

Yürütülen fiziki takip neticesinde firari hükümlü, metruk bir binada yakalandı.

Şükrü D. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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