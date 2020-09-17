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Konya'da 500 kınalı keklik doğayla buluşturuldu

KONYA HABERLERİ  | 17.09.2020 17:18 | Son Güncelleme

Konya'da 500 kınalı keklik doğayla buluşturuldu

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 500 kınalı keklik doğaya salındı.

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki programa Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Tuğrul Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya Şube Müdürü Onur Budak ve Beyşehir Milli Parklar Şefi Fatih Demir katıldı.

Belediye Başkanı Çiğdem, bir süre önce de Hüyük'te kınalı kekliklerin doğada farklı alanlara salındığını belirterek, ilçedeki yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğe desteklerinden dolayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Şahin'e teşekkür etti.

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