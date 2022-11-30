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Konya’da 6 kişinin ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

30.11.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da cadde üzerinde seyir halindeki otomobile sokaktan kontrolsüz çıkan otomobilin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Konya’da 6 kişinin ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Saçlı Kasap Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Saçlı Kasap Caddesi üzerinde seyir halinde olan Murat K. idaresindeki 42 EM 761 otomobile Dadak Sokak’tan caddeye kontrolsüz çıkan Furkan B. yönetimindeki 42 PP 805 plakalı otomobil çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, 42 PP 805 plakalı otomobilde bulunan sürücü Furkan B. ve yolcular S.E., İ.A., Ö.G. ve M.S.Y. ile diğer sürücü Murat K. yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri caddedeki trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Dadak Sokak’tan kontrolsüz olarak çıkan 42 PP 805 plakalı otomobilin, Saçlı Kasap Caddesi’nden seyir halinde olan 42 EM 761 plakalı otomobille çarpışması görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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