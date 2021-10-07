YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi

07.10.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, iki aile arasında daha önce yaşanan kavgada cezaevine gönderilen 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Meram'da 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, iki aile arasında daha önce mayıs ayında yaşanan kavgada tutuklanan L.K. ve A.K. hakkında, 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili de tutuklama kararı verildi. Böylece cinayetle ilgili tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Tutuklanan 2 zanlının, 12 Mayıs'ta iki aile arasında yaşanan kavganın ardından "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildiği öğrenildi.

- Olay

Merkez Meram ilçesi Hasanköy mahallesi Enbiya sokakta 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanmış, cinayet zanlısı Mehmet Altun da 5 Ağustos'ta yakalanmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: İstanbul! Eski sevgilisinden intikamını böyle aldıYer: İstanbul! Eski sevgilisinden intikamını böyle aldı
1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu1800 yıllık! Karabük’te, Çobanların tanrısı işli yüzük bulundu
Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandıKonya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 7 Ekim Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:44
Öğle
12:43
İkindi
15:58
Akşam
18:32
Yatsı
19:47

Konya Nöbetçi Eczaneler 7 Ekim Perşembe

Kırmızı Eczanesi
Karatay
Yaren Eczanesi
Karatay
Hacettepe Eczanesi
Selcuklu
Kurtar Eczanesi
Selcuklu
Metropol Eczanesi
Selcuklu
Saraybosna Eczanesi
Selcuklu
Yeni Beyşehir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

Adana Demirspor, ''Demir Token'' satışına başlıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Bolu Belediye Başkanı Özcan, CHP'nin Abant kampını değerlendirdi:

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi Fırat Doğan, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.