Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi

Konya'nın Meram ilçesindeki silahlı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, iki aile arasında daha önce yaşanan kavgada cezaevine gönderilen 2 zanlı hakkında tutuklama kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Meram'da 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda, iki aile arasında daha önce mayıs ayında yaşanan kavgada tutuklanan L.K. ve A.K. hakkında, 7 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili de tutuklama kararı verildi. Böylece cinayetle ilgili tutuklu sayısı 13'e yükseldi.
Tutuklanan 2 zanlının, 12 Mayıs'ta iki aile arasında yaşanan kavganın ardından "kasten yaralama" suçundan cezaevine gönderildiği öğrenildi.
- Olay
Merkez Meram ilçesi Hasanköy mahallesi Enbiya sokakta 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanmış, cinayet zanlısı Mehmet Altun da 5 Ağustos'ta yakalanmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz