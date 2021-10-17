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Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı

17.10.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da ağaca çarpan minibüsteki 7 kişi yaralandı

Konya'da yağmur nedeniyle kaygan zeminde yoldan çıkan minibüs ağaca çarptı, kazada 7 kişi yaralandı.

Kadınhanı ilçesi Sarıkaya Mahallesi'nde, Ankara istikametinden gelen Servet Akın (34) yönetimindeki 42 AH 527 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp ağaca çarptı.

Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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