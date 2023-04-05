Konya'da ağaca çarpan otomobildeki anne öldü, baba ve 2 çocuk yaralandı

Osman Karakuş (33) idaresindeki 42 AKR 256 plakalı otomobil Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Belh Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri anne Ayşegül Karakuş'un (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan baba Osman Karakuş ile çocukları Azra (10) ve Bahattin Poyraz (4) sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

