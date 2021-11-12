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Konya'da annesini darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakim karşısında

12.11.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da annesini darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık hakim karşısında

Konya'da annesini darbederek ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığın ilk duruşması görüldü.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Bahattin D. ve taraf avukatları katıldı.

Üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen, annesi Latife D'nin rahatsızlığı nedeniyle bazı zamanlar yanında kaldığını belirten sanık, telefon görüşmesi yaptığı sırada annesinin düştüğünü iddia etti.

Sanık Bahattin D, annesinin düşme anını görmediğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Annem ben telefon görüşmesi yaparken düşmüş. Ben düştüğünü görmedim, bağırıp, çağırıyordu. Annem bana sürekli 'Evine git' diyordu. Ben de 'Bak eve gitseydim kendin kalkamazdın, hadi kalk' dedim, kalkmadı. Ben de o an annemi kucağıma alıp koltuğa yatırdım. Daha sonra kardeşim Hasan Hüseyin aradı, annemi telefona istedi. Annem de Hasan Hüseyin'e 'Çabuk gel' dedi. Kardeşim geldi ve annemi hastaneye götürdü. Akşam annem eve geri geldi. Kalça kemiğinde çatlak olduğunu söylediler. Beni eve almadılar. Ertesi gün annemi Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürmüşler, o gece ben evde kalmadım. Annem, 93 gün sonra hastanede vefat etti."

Annesinin, olaydan sonra kendisine dönüp, "Beni kaldırdın yere vurdun" dediğini anlatan sanık, "Ben annemi darbetmedim. Annemle daha önceden kavgamız olmuyordu ancak sözlü tartışma oluyordu. Mirastan kaynaklı olarak dayılarım ve halalarım annemi bana karşı kışkırtıyordu. Ben haricinde herkes annem için 'Huzurevine götür, bakma' dediler. Ben devamlı anneme bakıyordum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Konya'da 2017 yılında yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Latife D'nin (84), vücudundaki hayati tehlike arz edecek şekildeki kırıklar nedeniyle olaya ilişkin soruşturma başlatılmış, annesinin yanında kalan Bahattin D. (60) hakkında "annesini kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.

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