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Konya'da annesini tüfekle öldüren şüpheli yakalandı

29.09.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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Konya'da tartıştığı annesini av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli, gözaltına alındı.

İddiaya göre Yusuf Furkan H, merkez Karatay ilçesi Şemsitebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'taki evlerinde, annesi Ayfer Akbay (49) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Furkan H, evdeki av tüfeğiyle annesine ateş ederek evden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Akbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli Yusuf Furkan H'yi kısa sürede yakaladı.

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