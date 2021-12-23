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Konya'da arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası

23.12.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da arkadaşını meyve bıçağıyla yaralayan sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası

Konya'da "yanlış anlaşılma" nedeniyle çıkan tartışmada arkadaşını meyve bıçağıyla karnından yaralayan sanığa 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Ü, müşteki arkadaşı Emre Y. ve taraf avukatları katıldı.

Fatih Ü, savunmasında, olaydan önce Emre Y. ile arasında ufak tefek anlaşmazlıkların yaşandığını, kendisiyle ısrarla buluşmak isteyen Emre Y'nin bir gün telefonda "Seni öldüreceğim" gibi tehdit içerikli cümleler kullandığını öne sürdü.

Olay günü müşteki ile buluşmayı kabul ettiğini anlatan Fatih Ü, "Müştekinin saldırması halinde kendimi koruyabilmek için yanıma bir meyve bıçağı alarak müştekinin çalıştığı markete gittim. Hakaretlerle bana saldırdı, yere düştüm. Hakaretlerini sürdürüyordu. Yanımda bulunan meyve bıçağını çıkardım, o sırada sağ elim alçıda olduğu için sol elimle bıçağı savurdum. Karnından yaralandığını görünce eylemime devam etmedim." ifadelerini kullandı.

Fatih Ü, öldürme kastıyla hareket etmediğini, sadece kendisini korumak istediğini öne sürdü.

Müşteki Emre Y. ise olaydan önce boşandığı eşi ve sanığın nişanlısı arasındaki bir görüşmeyi yanlış anladığını ve bu nedenle Fatih Ü. ile konuşmak istediğini söyledi.

Sanıkla bir marketin önünde buluştuklarını kaydeden Emre Y, "Aramızda bir tartışma yaşandı. Karşılıklı olarak hakaret içeren sözler söyledik. Bunun üzerine sanığı ittim, sanık yere düştü. Ardından cebinden çıkardığı bıçağı sol eliyle bana savurdu. Karnımdan yaralandım. Yaralandığımı görünce eylemine devam etmedi. Kendiliğinden olay yerinden uzaklaştı. Beni öldürme kastıyla hareket etmedi. Zaten böyle biri değildir. Şikayetçi değilim." diye konuştu.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanık Fatih Ü'nün "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırarak, Fatih Ü'nün hükümle birlikte tahliyesine karar verdi.

- Olay

Selçuklu ilçesi Yeni Sille Caddesi'ndeki bir marketin önünde 10 Eylül'de Fatih Ü. ile Emre Y. arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Fatih Ü, cebinden çıkardığı meyve bıçağıyla arkadaşı Emre Y'yi yaralamıştı.

Tutuklanan Fatih Ü. hakkında dava açılmıştı.

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