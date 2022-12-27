Konya'da arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sefa Güngör Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savcı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Duruşmada söz verilen sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı da mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, müvekkilinin meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Sefa Güngör'ü "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapisle cezalandırdı, daha sonra cezayı "iyi hal indirimiyle" 25 yıla düşürdü.

OLAY

Merkez Selçuklu ilçesinde boş arazide 16 Aralık 2021'de hayvanlarını otlatan vatandaşlar tarafından bulunan cesedin Mehmet Ali Güçlü'ye ait olduğu belirlenmiş, şüpheli Sefa Güngör kiralık araçla kaçmaya çalışırken yakalanmıştı. Güngör hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

