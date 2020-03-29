Konya'da asılsız koronavirüs paylaşımına soruşturma

Konya'nın Akşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, sosyal medya platformu Twitter'da kişisel bir hesaptan "Konya Akşehir'de umreden gelen ve karantinaya alınmayan 56 umrecinin 24'ünde Kovid-19 çıktı" şeklinde "asılsız" bilgi paylaşımı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu sosyal medya kullanıcısı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit" suçundan soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

