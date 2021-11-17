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Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tahliye edildi

17.11.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 kişi tahliye edildi

Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin tutuklu bulunan 3 kişinin tahliyesine karar verildi.

Saldırıya ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle, 10 tutukludan 5'inin tahliye edilmesinin ardından mahkemeye yapılan itirazla bugün Lütfi Keleş, Ayşe Keleş ve oğulları Ali Keleş de serbest bırakıldı.

Olayın asli faili Mehmet Altun ile İbrahim Keleş'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

- Olay

Merkez Meram ilçesi Hasanköy mahallesinde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanmış, cinayet zanlısı Mehmet Altun da 5 Ağustos'ta yakalanmış, sevk edildiği hakimlikçe cezaevine gönderilmişti. İki aile arasında daha önce yaşanan kavgada cezaevine gönderilen 2 zanlı hakkında da 7 Ekim'de tutuklama kararı verilmiş, cinayetle ilgili tutuklu sayısı 13'e yükselmişti.

Başsavcılık tarafından hazırlanıp sunulan iddianamede, Altun hakkında, öldürme olayına ilişkin, "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Olayın asli faili Mehmet Altun'un eşi Zehra Altun, babası İbrahim, annesi İsmahan Altun hakkında, kuvvetli suç şüphesinin ortadan kalkması nedeniyle tahliyelerine karar verilmişti.

Tutuklu bulunan Veli Keleş, Ramazan Çalık, Yahya Çalık, Ali Çalık ve Ali Keleş de hazırlanan iddianamenin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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