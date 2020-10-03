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Konya’da, Azerbaycan için dua edildi

KONYA HABERLERİ  | 03.10.2020 11:55 | Son Güncelleme

Konya’da, işgal altındaki topraklarını geri almak amacıyla operasyon başlatan Azerbaycan için Fetih suresi okunarak dua edildi.“Aileler Sabah Namazında Buluşuyor” projesi kapsamında Sultan Selim Camii’nde program düzenlendi.

Konya’da, Azerbaycan için dua edildi

Konya’da, işgal altındaki topraklarını geri almak amacıyla operasyon başlatan Azerbaycan için Fetih suresi okunarak dua edildi.
“Aileler Sabah Namazında Buluşuyor” projesi kapsamında Sultan Selim Camii’nde program düzenlendi. Sabah namazının kılınmasının ardından Ermenistan işgali altındaki Karabağ’ı geri almak amacıyla operasyon başlatan Azerbaycan için Fetih Suresi okundu. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun yaptığı duayla salgın hastalıklardan kurtuluş, birlik, beraberlik ve Afrin başta olmak üzere sınır ötesinde görev yapan Mehmetçikler için eller semaya kaldırıldı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın da katıldığı programda aileleri ile sabah namazına gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Başkan Altay, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, “Tüm çocuklarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah çocuklarımız yaşları ilerledikçe camiye gelmeye devam edecek. Çocuklarımız camilerimizde hiç eksik olmasın” dedi.
Proje kapsamında, Akşehir Hasan Paşa İmaret Camii, Beyşehir Eşrefoğlu Camii, Cihanbeyli Merkez Yeşil Camii, Çumra Merkez Ulu Camii, Ereğli Uğurlu Camii, Kulu Merkez Camii ve Seydişehir Seyit Harun Veli Camii’nde de aileler sabah namazında buluştu.

Konya’da, Azerbaycan için dua edildi

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Konya Namaz Vakitleri 3 Ekim Cumartesi

İmsak
05:20
Sabah
06:40
Öğle
12:44
İkindi
16:02
Akşam
18:38
Yatsı
19:53

Konya Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Cumartesi

Lokman Eczanesi
Karatay
Seydişehir Eczanesi
Karatay
Baha Eczanesi
Selcuklu
Fetih Eczanesi
Selcuklu
Saygılı Eczanesi
Selcuklu
Vatan Eczanesi
Selcuklu
Yenikent Eczanesi
Selcuklu
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