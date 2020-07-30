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Konya’da bayram namazı belirlenen açık alanlarda da kılınacak

KONYA HABERLERİ  | 30.07.2020 16:17 | Son Güncelleme

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazının tüm camilerle birlikte sosyal mesafeye uygun olarak belirlenen açık alanlarda da kılınacağını belirtti.Yeni tip korona virüs nedeniyle Kurban Bayramı namazı bu yıl camiler dışında belirlenen açık alanlarda da kılınacak.

Konya’da bayram namazı belirlenen açık alanlarda da kılınacak

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı namazının tüm camilerle birlikte sosyal mesafeye uygun olarak belirlenen açık alanlarda da kılınacağını belirtti.
Yeni tip korona virüs nedeniyle Kurban Bayramı namazı bu yıl camiler dışında belirlenen açık alanlarda da kılınacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, korona virüs salgını kapsamında yeni normalleşme süreciyle birlikte şehir merkezindeki tüm camilerin dezenfeksiyon işleminin yapıldığını ayrıca camilere dezenfektan ve hijyen malzemesi desteğinde bulunulduğunu hatırlattı. Kurban Bayramı öncesinde camilerde gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydeden Başkan Altay, “Bayram namazı tüm camilerimizle birlikte; Büyükşehir Stadyumu, Saraçoğlu Stadyumu, Eski Stadyum, Musalla Mezarlığı içinde bulunan Namazgah ve Mevlana Meydanı’nda kılınacak. Lütfen seccadelerimizi yanımızda getirelim; maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

Konya’da bayram namazı belirlenen açık alanlarda da kılınacak

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Selçuk Eczanesi
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Baran Eczanesi
Selcuklu
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