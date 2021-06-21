YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da besicilerin Kurban Bayramı hazırlıkları hızlandı

Konya'da besicilerin Kurban Bayramı hazırlıkları hızlandı

21.06.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da besicilerin Kurban Bayramı hazırlıkları hızlandı

Konya'da yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle besi çiftliklerinde hazırlıklar ve kurbanlık pazarlıkları hızlandı.

Bayrama bir ay kala vatandaşlar, kurbanlık seçimi için besi çiftliklerini ziyaret etmeye başladı.

Hayvanlarını müşterilerin beğenisine sunan besiciler, ağırlığı, sağlık durumu, fiyatı ve bakımı konusunda alıcılarını bilgilendiriyor.

İşletmesinde kurbanlık büyükbaş hayvan besleyen Sami Solak, bayram yaklaştıkça yoğunluğun ve satışların artmaya başladığını söyledi.

Kurban Bayramı için hazırlıklara başladıklarını belirten Solak, "Kurban için mallarımızı besliyoruz. Sürekli bakımlarını yapıyoruz. Günlük 12 kilo yem yiyorlar. Bir taraftan da ekiplerimizi hazırlıyoruz. Bıçağımızdan, kesimhanemiz, kasabımız, terazimize kadar, hepsini hazırlıyoruz." dedi.

Yeri ve imkanı olmayanları bir araya getirip onlar adına kurban kestikten sonra hisselerini dağıtabildikleri gibi, götürüp kendi kesmek isteyenlere de satış yaptıklarını aktaran Solak, şöyle konuştu:

"Kurban hissesine girmek isteyenler oluyor. Bu sene bir kişilik hisse 2 bin 200 liraya da var ama ortalama 2 bin 500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor. Fiyatlar, önceki yıla göre bir miktar artış gösterdi. Hayvanını götürüp kendisi kesmek isteyenler için ise 15 bin liraya da var, 25 bin liraya da var. Mesela bir hayvanımı 21 bin liraya verdim. Doğudan getirilen küçük boylu mallardan 8 bin liraya olanlar da var. İmkana göre her türlü mal var."

Kurbanlık hayvanın sağlıklı ve istenen tüm şartları taşıması gerektiğin vurgulayan Solak, hayvanın yaşına, gebeliğine, dış görünüşüne ve bakımlı olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Kitap kokusuyla müziğin tınısını buluşturan çarşı, mimarisiyle baş döndürüyorKitap kokusuyla müziğin tınısını buluşturan çarşı, mimarisiyle baş döndürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Konya

Konya Namaz Vakitleri 23 Haziran Çarşamba

İmsak
03:33
Sabah
05:22
Öğle
12:57
İkindi
16:50
Akşam
20:23
Yatsı
22:03

Konya Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Çarşamba

Dayıoğlugil Eczanesi
Karatay
Akasya Eczanesi
Selcuklu
Akşemsettin Eczanesi
Selcuklu
Ayşegül Ayçiçek Eczanesi
Selcuklu
İpek Eczanesi
Selcuklu
Melike Eczanesi
Selcuklu
Nadir Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hatay'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Hatay'da iki aile arasındaki husumet barışla sonlandı

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Eskişehir'de sağanak bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu

Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.