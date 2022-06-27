Konya'da bıçaklı kavgada 1 çocuk ağır yaralandı

Konya'nın Meram ilçesindeki bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kovanağzı Mahallesi'nde S.T. ile C.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönen olayda, C.Ç, S.T'yi bıçakla ağır yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, tedavi için Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerinde kısa sürede yakalandı.
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