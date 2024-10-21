YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

Konya'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü

AA AA
21.10.2024 10:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Meram ilçesinde, bıçaklı kavgada yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Melikşah Mahallesi'ndeki pazar yerinde, Muhammet Oğuzhan Yaşar ile kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yaşar, bıçakla yaralandı.

Olay yerinden 34 GCS 53 plakalı otomobiliyle ayrılan Yaşar, yolda bilincini kaybetti. Araç, Akkonak Sokak'ta park halindeki 3 araca çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya kavga

Konya Namaz Vakitleri 21 Ekim Pazartesi

İmsak
05:37
Sabah
06:57
Öğle
12:40
İkindi
15:43
Akşam
18:12
Yatsı
19:28
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.