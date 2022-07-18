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Konya'da Bilici çifti 29 yıldır "bal mesaisi" yapıyor

18.07.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karapınar ilçesinde yaşayan Yahya ve Nuran Bilici, 29 yıldır bal hasadı yapıyor - Yahya Bilici: - "10 aydır binbir emekle kovanlarımızı yurdumuzun birçok yerine götürdük. Şimdi de emeklerimizin karşılığını almanın heyecanını yaşıyoruz"

FAHRİ MİTHAT KORKUSUZ - Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan 29 yıllık evli Yahya ve Nuran Bilici, kovanların bakımını ve bal sağımını birlikte yapıyor.

Etkili olan erozyon nedeniyle "toprağın bittiği yer" ve "çöl" olarak nitelendirilen Konya'nın Karapınar ilçesinde arıcılık da önemli geçim kaynakları arasında yerini alıyor.

Barındırdığı yaklaşık 240 çeşit bitki ve nektar ile arıcılık yapanların uğrak noktalarından olan Karapınar'da, 29 yıldır arıcılık yapan Bilici çifti, bal hasadına başladı.

Yahya Bilici, AA muhabirine tarım, hayvancılık ve enerji şehri olarak bilinen Karapınar'ın, son yıllarda arı yetiştiriciliğiyle de adından söz ettirdiğini anlattı.

Karapınar'daki arı ürünlerinin kaliteli olduğunu belirten Bilici, "İlçemiz, çöl olarak bilinmesine rağmen 240 çeşit bitki ile nektar bakımında çok zengin. Başka yerlerden gelen arı yetiştiricileri de var. Her 15 günde bir çeşitli bitkiler çiçek açıyor. Türkiye'de her bölgenin kendine özgü balı var. Marmara'da ayçiçeği, Ege'de çam balı, İç Anadolu'da da çiçek balı daha fazla tüketiliyor. Karapınar’da çeşit çeşit bitkiler çiçek açıyor. Geven, üzerlik ilçemizde arıların sevdiği bitkiler. Şu anda güvercin gözü açtı. Şimdi de ondan yararlanıyorlar. Arılar, dikenden bile yararlanıyor." diye konuştu.

Bilici, son iki yıldır bal veriminden memnun olduklarını ifade etti.

Karapınar çiçek balının çok lezzetli olduğunu dile getiren Bilici, "10 aydır binbir emekle kovanlarımızı yurdumuzun birçok yerine götürdük. Şimdi de emeklerimizin karşılığını almanın heyecanını yaşıyoruz. Ürünlerimizi İzmir, İstanbul, Adana, Ankara'ya gönderiyoruz." dedi.

Bilici, bal hasadına ilişkin şunları söyledi:

"Bal hasadı için uygun zaman peteğin büyük bir bölümü sırlandığı zamandır. Petek yeteri kadar sırlanmazsa balda su oranı fazla olur ve ekşime meydana gelir. Bal hasadında kovanın işi bitikten sonra kovanın ağzı kapatılmalıdır. Hasat sonrasında sonbahar ve kış ayları içinde besin bırakılmalıdır. Bal süzmek için peteklerdeki sırları, sır tarağı ya da sır bıçağı ile petekleri süzme makinesine yerleştiririz. Süzülen balları kaplarımıza yerleştiriyoruz."

Eşine sürekli destek olan Nuran Bilici de "Makinede bal sağıyorum. Balcı eşi olmak güzel. İnsanlar eşlerine yardım etmeli ve destek olmalı. Yeri geldiğinde kovanlarla arılarla ilgileniyorum." ifadesini kullandı.

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