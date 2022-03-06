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Konya'da bin 700 rakımdaki Cula Deliği'ne kar dolduruldu

06.03.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bin 700 rakımdaki Cula Deliği'ne kar dolduruldu

Konya'nın Derebucak ilçesinde vatandaşlar, bin 700 rakımlı Kocadağ'ın zirvesindeki "Cula Deliği"ne, yazın kullanmak üzere tonlarca kar doldurdu.

"Cula Deliği" olarak bilinen yaklaşık 13 metre uzunluğa sahip yer altı mağarasına, her yıl ilkbahar mevsiminin başlangıcında dağlarda biriken karlar depolanıyor.

Vatandaşlar araçlarla geldikleri dağda, "kar basma" olarak adlandırılan etkinlikten yanlarında getirdikleri kürek ve testerelerle karları küp şeklinde keserek çukurun içerisine dolduruyor. Çukura inen 3-4 kişi, küreklerle karları sıkıştırarak istifliyor.

Kar basılması esnasında def eşliğinde yöresel türküler söyleniyor. Deliğin yanındaki eğimli alanlarda aileler de naylon ve kızaklarla kayak keyfi yaşıyor.

- Kovid-19 nedeniyle 2 yıl yapılamadı

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, gazetecilere, ilçede kar basma etkinliğini iki yıldır salgın ve yetersiz kar yağışları nedeniyle yapamadıklarını söyledi.

Kısa, "İki yıl aradan sonra güzel bir etkinlikte yine bir araya geldik. Bu yıl bereket çok şükür iyi, bölgede yaklaşık 1-1,5 metre kar var. Burada depolanan karları yazın düğün, sünnet gibi etkinlik ve programlarımızda yapılan kompostoya katarak değerlendiriyoruz." dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan da "Yazın kullanılmak üzere depolanan bu karda bizim de emeğimiz var, çok mutluyuz. Bu tarz etkinlikleri kurum olarak destekliyor ve teşvik ediyoruz. Devamından, unutulmamasından ve gelecek nesillere de aktarılmasından yanayız. Bu niyetle de bu çabayı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliklere katılan yöre sakinlerinden Hüseyin Kankaya, küçükbaş hayvan besledikleri dağlık alanda keçi ve koyunların yaz döneminde içme suyu ihtiyacı için Cula Deliği'ne kar bastıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır kar basardık, şimdi artık davar, keçi, koyun besleme işi bitti. Artık, buradaki karları düğün ve Kur'an davetlerindeki yemeklerde kompostoların içine katması veya soğuk su içmek için basıyoruz. Yazın buradan isteyen kardeşlerimiz bu karları arabalarıyla alıp götürüp kullanıyorlar. Biz bu geleneği devam ettiriyoruz, inşallah bizden sonra gelenler de bunu devam ettirirler diye umut ediyoruz."

Cula Deliği'nin karla tamamen doldurulmasının ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

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