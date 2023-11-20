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Konya'da bir araçta 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi

20.11.2023 10:35 | Son Güncelleme:
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir araçta 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Konya'da bir araçta 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent merkezine gelen bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi.

Polis ekipleri araçtaki H.S. ile A.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da bir araçta 5 kilo 75 gram skunk ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Seydişehir narkotik operasyon skunk

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