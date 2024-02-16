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Konya'da bir kadını öldürdüğü öne sürülen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

AA AA
16.02.2024 11:33 | Son Güncelleme:
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Konya'da bir kadının silahla öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 sanıktan birinin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde Ayşenur Böcü'nün ölümüne ilişkin görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ali E. ile imam nikahlı eşi Elif E. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Ali E. duruşmada, hakkındaki suçlamaları reddederek Ayşenur Böcü'yü öldürmediğini iddia etti.

Böcü'nün ailesinin avukatı, sanığın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu savunarak, "Bu cinayet sanıklar tarafından tasarlanarak işlenmiştir. Bu durum, somut delillerle ortadadır. Sanık olay günü planlı şekilde maktulü poligona götürüp atış yaptırmış, sonrasında yaşanacak olaydaki delilleri bu şekilde karartmaya çalışmıştır. Ayrıca olay yeri tutanağında zeminin ıslak olduğu ve çamaşır suyu kokusunun bulunduğu yer almaktadır. Bu da burada bir temizlik yapıldığını, çamaşır suyuyla bulunabilecek izlerin silindiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Müşteki avukatı, sanığın olaydan 2 gün önce olay yerindeki güvenlik kameralarını kapatmasının da suçu ispatlayan bir delil olduğunu kaydetti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin suçu işlediğine dair bil delil bulunmadığını öne sürdü.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında sanıkların suçunun sabit olduğu kanaatiyle sanık Ali E'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, diğer sanık Elif E'nin de "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

Konya'da 20 Mart 2023'te, birlikte yaşadığı Ali E'nin 14 yaşındaki kızını silahla yaralayan Ayşenur Böcü tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, Ali E. ile imam nikahlı eşi Elif E. tutuklanmıştı.

Böcü'nün intihar ettiğini iddia eden Ali E, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunduğunu, olayla ilgisi olmadığını öne sürmüştü.

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