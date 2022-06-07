YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konya'da bir kadının fotoğrafını çekip izinsiz paylaşan kişi tutuklandı

Konya'da bir kadının fotoğrafını çekip izinsiz paylaşan kişi tutuklandı

07.06.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da bir kadının fotoğrafını çekip izinsiz paylaşan kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir kadının fotoğrafını çekip haberi olmadan sosyal medya hesabında "Bu kadını gören polise bildirsin. İnsanları takip edip çocuk kaçırıyor." notuyla paylaşan kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne başvuran D.Y. isimli kadın, kendisinin bilgisi olmadan fotoğrafını çektiği ve sosyal medyada "Bu kadını gören polise bildirsin. İnsanları takip edip çocuk kaçırıyor." notuyla paylaştığı iddiasıyla T.Y’den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine Asayiş Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabında bu şekilde paylaşım yapan T.Y, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Hakkında yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs, çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldıGenç kadın kök hücre yöntemiyle hamile kaldı
Tokat'ta izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandıTokat'ta izinsiz kazı yapan 4 zanlı suçüstü yakalandı
Seda Sayan ve Işın Karaca "2022 Uluslararası Isparta Gül Festivali"nde sahneye çıktıSeda Sayan ve Işın Karaca "2022 Uluslararası Isparta Gül Festivali"nde sahneye çıktı

Konya Namaz Vakitleri 7 Haziran Salı

İmsak
03:34
Sabah
05:21
Öğle
12:54
İkindi
16:47
Akşam
20:17
Yatsı
21:55
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Metroda dehşete düşüren olay! Raylara itti

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Yıllarca iki büklüm yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetti

Yıllarca iki büklüm yaşadı! Doktorlar bile ameliyatı reddetti

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Boşuna dünyanın en pahalı baharatı değil! Libidoyu uçuruyor

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.